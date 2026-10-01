Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors wird am Vormittag ausgebremst

Um 09:28 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 30,90 EUR ab. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,90 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 458 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,40 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 25,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,250 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,780 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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