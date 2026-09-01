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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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01.09.2026 09:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag gefragt

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 29,30 EUR.

Steyr Motors
29.38 EUR 1.52%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 29,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 29,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 65 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 57,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 96,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,04 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Abschläge von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2025 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,253 EUR je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Steyr Motors am 22.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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