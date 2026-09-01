Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 29,40 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,40 EUR. Mit einem Wert von 29,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 541 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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