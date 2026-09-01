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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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01.09.2026 16:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 29,40 EUR.

Steyr Motors
28.60 EUR -1.17%
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Um 16:28 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 29,40 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,40 EUR. Mit einem Wert von 29,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 541 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,60 EUR erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (25,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,250 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,253 EUR.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2026 0,780 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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