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Steyr Motors Aktie 139399233 / AT0000A3FW25

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01.09.2026 12:29:00

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors macht am Mittag Boden gut

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors macht am Mittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 28,82 EUR.

Steyr Motors
28.68 EUR -0.90%
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Die Steyr Motors-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 29,30 EUR. Bei 29,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 300 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 57,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 99,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 25,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 15,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,250 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,253 EUR aus.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 22.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 0,780 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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