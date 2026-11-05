Stevanato Group Az nominativa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stevanato Group Az nominativa stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.18 USD. Im letzten Jahr hatte Stevanato Group Az nominativa einen Gewinn von 0.150 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 375.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 354.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch