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26.10.2026 06:37:00
Sterlite Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sterlite Technologies veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.32 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sterlite Technologies 0.080 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sterlite Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 144.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10.34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5.90 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 23.63 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.ch
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