Sterling Tools stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sterling Tools lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1.61 INR. Im letzten Jahr hatte Sterling Tools einen Gewinn von 2.48 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2.14 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.92 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch