Sterling Green Woods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sterling Green Woods hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sterling Green Woods -1.140 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sterling Green Woods einen Umsatz von 0.2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch