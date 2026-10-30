Sterling Construction Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sterling Construction Company hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.97 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.56 Milliarden USD gegenüber 689.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch