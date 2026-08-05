Sterling Construction Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sterling Construction Company hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5.00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 90.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.17 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 614.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch