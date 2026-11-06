STERIS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STERIS hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STERIS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch