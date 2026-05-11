STERIS Aktie 47027903 / IE00BFY8C754
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11.05.2026 23:53:26
STERIS Q4 Profit Jumps As Revenue Increases
(RTTNews) - Medical equipment and sterilization company STERIS plc (STE) on Monday reported higher fourth-quarter profit, driven by an increase in revenues.
Net income attributable to shareholders increased to $220.3 million, or $2.24 per share, from $145.7 million, or $1.48 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted net income attributable to shareholders increased to $278.3 million, or $2.83 per share, from $270.3 million, or $2.74 per share, last year.
Revenue rose 7.3% to $1.59 billion from $1.48 billion a year earlier, while constant-currency organic revenue growth was 5%.
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