STERIS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

STERIS äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.30 Prozent auf 1.49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch