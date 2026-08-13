Stereotaxis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stereotaxis veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Stereotaxis ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Stereotaxis im vergangenen Quartal 7.7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stereotaxis 8.8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch