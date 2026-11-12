Stereotaxis stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stereotaxis hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stereotaxis einen Umsatz von 7.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch