Steppe Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Steppe Gold lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.21 CAD gegenüber 0.040 CAD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Steppe Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 199.38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121.2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 40.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch