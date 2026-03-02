|
02.03.2026 04:00:29
Stephen Pearce Assumes Role As South32 Chair Following Karen Wood's Retirement
(RTTNews) - South32 Ltd. (S32.AX, SOUHY.PK, SHTLF.PK), the Australian mining and metals company, announced that Stephen Pearce has officially commenced his role as Chair of the Board, following the retirement of Karen Wood AM. This transition, which was first communicated in the company's announcement on 23 October 2025, took effect on 1 March 2026, marking the conclusion of Karen Wood's tenure and the beginning of Stephen Pearce's leadership as Chair.
South32 Limited on the ASX was trading at A$4.6950, showing a gain of A$0.0950 or 2.07%.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
