Stephen Bardin kommt als designierter CFO zu atai Life Sciences

Stephen Bardin tritt am 27. Juni 2022 als designierter CFO in das Unternehmen ein

Nach einer Übergangszeit wird der derzeitige CFO von atai, Greg Weaver, in eine strategische Beraterrolle in Teilzeit wechseln

NEW YORK and BERLIN, June 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATAI Life Sciences N.V., (Nasdaq: ATAI) ("atai" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren, hat heute bekanntgegeben, dass Stephen Bardin, derzeit Senior Vice President of Finance and Operations bei BridgeBio Pharma, Inc. (Nasdaq: BBIO) ("BridgeBio"), im dritten Quartal 2022 zum Chief Financial Officer ernannt werden wird.

Zunächst wird Herr Bardin am 27. Juni als stellvertretender CFO und designierter CFO in das Unternehmen eintreten und er wird bei seinem Übergang vom derzeitigen CFO Greg Weaver unterstützt. Herr Weaver wird anschliessend nach zwei Jahren ausserordentlicher Leistung für das Unternehmen eine strategische Beraterrolle übernehmen, die voraussichtlich am 31. März 2023 enden wird.

Herr Bardin war fast drei Jahre lang bei BridgeBio, einem Unternehmen für Biopharmazeutika in der kommerziellen Phase mit einer breiten Pipeline von Entwicklungsprogrammen, wo er eine breite Palette von Finanzaktivitäten beaufsichtigte und dazu beitrug, durch eine Vielzahl von Finanzierungstransaktionen über 2 Mrd. USD aufzubringen. Davor bekleidete Herr Bardin Positionen mit den Schwerpunkten Finanzen, Betrieb und Unternehmensentwicklung bei Myovant Sciences, Inc., Halo Neuroscience, Inc. und der Boston Consulting Group. Er hat einen M.B.A. von der Stanford Graduate School of Business und schloss sein Studium an der Duke University mit einem B.S.E. in biomedizinischer Entwicklung summa cum laude ab.

"Die hochrelevante Erfahrung von Herrn Bardin und seine einzigartigen Einblicke in unser Hub-and-Spoke-Modell der Arzneimittelentwicklung machen ihn zur perfekten Ergänzung für unser Team. Ich freue mich sehr, dass er sich uns bei unserer Mission anschliesst, Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwirksamer Behandlungen für psychische Erkrankungen zu leisten", so Florian Brand, Mitbegründer und CEO von atai. "Wir sprechen darüber hinaus Herrn Weaver unseren tiefsten Dank für seine Leistungen beim Aufbau einer starken Finanzfunktion und für seine Führung während unseres erfolgreichen Börsengangs aus. Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir heute sind."

"Ich bin so stolz auf das, was wir als Team bei atai während meiner Tätigkeit in den letzten zwei Jahren erreicht haben", so Herr Weaver. "Mit einem Barbestand von 335 Mio. USD (Stand 31. März 2022) haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das sehr gut kapitalisiert ist und sich angesichts seiner Führungsposition und seiner vielfältigen Pipeline potenziell transformativer Behandlungen für psychische Erkrankungen in einer einzigartig starken Erfolgsposition befindet. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Herr Bardin das Führungsteam von atai hervorragend ergänzen wird."

Über atai Life Sciences

atai Life Sciences ist ein Unternehmen für Biopharmazeutika im klinischen Stadium, das anstrebt, die Behandlung von psychischen Störungen zu transformieren. Gegründet 2018 als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen widmet sich atai dem Erwerb, der Förderung und der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Das Geschäftsmodell von atai kombiniert Finanzierung, Technologie, wissenschaftliche und regulatorische Expertise mit einem Schwerpunkt auf innovativen Verbindungen, darunter psychedelische Therapie und andere Arzneimittel mit differenzierten Sicherheitsprofilen und therapeutischem Potenzial. Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung neuer Arzneimittel in all seinen Unternehmen verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen zu erreichen.

Die Vision von atai ist es, psychische Störungen zu heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.atai.life .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt werden. Die Wörter "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "beginnen", "könnten", "würde", "hochrechnen", "planen", "potenziell", "vorläufig", "wahrscheinlich" und ähnliche Ausdrücke dienen zur Identifizierung zukunftsgerichteter Aussagen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, einschliesslich Aussagen zu unseren Erwartungen in Bezug auf Änderungen im Management und damit verbundene Zeitpläne, unsere zukünftigen Betriebsergebnisse und Finanzlage, unsere Geschäftsstrategie und -pläne sowie die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und Investitionen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien, und Sie sollten sich nicht übermässig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da sie mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren einhergehen, von denen viele ausserhalb unseres Einflussbereichs liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen ausdrücklichen oder implizierten Faktoren abweichen.

Zu den weiteren Risikofaktoren gehören die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und die durch unsere späteren Einreichungen bei der SEC aktualisiert wurden, und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, die Leistung oder Ereignisse und Umstände, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erläutert werden, erreicht werden oder eintreten werden. Wir verpflichten uns nicht dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder diese Aussagen den tatsächlichen Ergebnissen oder geänderten Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Anlegerkontakt

Greg Weaver

Chief Financial Officer

Greg.Weaver@atai.life

Medienkontakt