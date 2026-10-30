Stepan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stepan hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Stepan im vergangenen Quartal 692.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stepan 590.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch