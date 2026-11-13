Stenhus Fastigheter i Norden Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Stenhus Fastigheter i Norden Registered veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.41 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.290 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.57 Prozent auf 259.5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch