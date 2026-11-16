Stemtech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Stemtech liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stemtech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 67.06 Prozent auf 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Stemtech 0.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch