StemRIM Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

StemRIM Registered liess sich am 09.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat StemRIM Registered die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -7.12 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7.400 JPY je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 29.630 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -31.160 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch