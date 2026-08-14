Stem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stem hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stem ein EPS von -1.790 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.30 Prozent auf 33.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch