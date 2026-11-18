Stem stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.840 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.7 Millionen USD – eine Minderung von 4.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch