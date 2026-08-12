Stellus Capital Investment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stellus Capital Investment hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39.37 Prozent zurück. Hier wurden 15.1 Millionen USD gegenüber 24.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch