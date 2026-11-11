Stellus Capital Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Stellus Capital Investment gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 23.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch