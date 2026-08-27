Stellenabbau und Kostensenkungen zeigen bei KTM-Mutter Bajaj Mobility Wirkung

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Short 15’040.94 19.14 SK3BLU
Short 15’319.41 13.98 SJZBBU
Short 15’892.18 8.98 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’389.55 27.08.2026 15:20:33
Long 13’818.53 19.39 SABE5U
Long 13’510.78 13.85 SJB42U
Long 12’933.20 8.95 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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