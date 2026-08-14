Stellar V Capital A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stellar V Capital A hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch