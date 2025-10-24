StellarOne Aktie 3834537 / US85856G1004
24.10.2025 13:40:51
Stellar Bancorp Inc. Profit Drops In Q3, But Beats Estimates
(RTTNews) - Stellar Bancorp Inc. (STEL) revealed earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $25.7 million, or $0.50 per share. This compares with $33.9 million, or $0.63 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.49 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 2.1% to $105.5 million from $107.8 million last year.
Stellar Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25.7 Mln. vs. $33.9 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.63 last year. -Revenue: $105.5 Mln vs. $107.8 Mln last year.
