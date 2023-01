Stellantis will Flugtaxis von Archer in Serie produzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis hat seine Partnerschaft mit dem Flugtaxi-Entwickler Archer Aviation ausgeweitet. Wie die Stellantis NV mitteilte, wollen die beiden Unternehmen ihre Kräfte bündeln, um das Vorzeigeprodukt von Archer, das elektrische Senkrechtstart- und -landeflugzeug (eVTOL) Midnight, herzustellen. Stellantis will mit Archer beim Aufbau der geplanten Produktionsstätte in Covington im US-Bundesstaat Georgia zusammenarbeiten, wo im Jahr 2024 die Herstellung des Midnight-Flugzeugs anlaufen soll.

Neben seiner Fertigungstechnologie und Know-how wird Stellantis den weiteren Angaben zufolge 150 Millionen US-Dollar an Eigenkapital zur Verfügung stellen, das Archer in den Jahren 2023 und 2024 abrufen kann. Dadurch könne Archer seinen Weg zur Kommerzialisierung beschleunigen, indem hunderte Millionen Dollar an Ausgaben während der Hochlaufphase der Produktion vermieden werden, so Stellantis. Erklärtes Ziel von Stellantis ist die Serienproduktion des eVTOL-Flugzeugs von Archer als exklusiver Vertragshersteller.

Zudem will Stellantis seine strategische Beteiligung an Archer durch künftige Käufe von Archer-Aktien auf dem freien Markt erhöhen und ein langfristiger Anker-Investor bei Archer werden. Stellantis ist seit 2020 strategischer Partner von Archer in Form verschiedener Kooperationsinitiativen, und seit 2021 auch Investor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/err

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2023 12:34 ET (17:34 GMT)