Dong Feng Automobile Aktie 823253 / CNE000000ZT3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.05.2026 10:17:40
Stellantis verschafft Dongfeng Zugang zu europäischem Markt
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Der Automobilhersteller Stellantis und sein chinesischer Partner Dongfeng wollen ein neues Joint Venture zur Produktion von Dongfeng-Fahrzeugen für ausgewählte europäische Märkte gründen. Geprüft werden solle eine Fertigung im Stellantis-Werk im französischen Rennes, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Konzerne. Damit stünde sie im Einklang mit den vorgeschlagenen Made-in-Europe-Vorschriften, die die heimische Nachfrage unter anderem mit Hilfe lokaler Wertschöpfungsanforderungen ankurbeln sollen.
Im Rahmen der geplanten Vereinbarung wird das Joint Venture für den Verkauf und Vertrieb der unter der Marke Voyah geführten NEVs von Dongfeng verantwortlich sein - eine Fahrzeugkategorie, die sowohl vollelektrische Varianten als auch Plug-in-Hybride umfasst.
Stellantis wird das Joint Venture mit einem Anteil von 51 Prozent führen.
Der Plan folgt auf eine kürzlich getroffene Vereinbarung der beiden Autobauer, in China gemeinsam Elektrofahrzeuge unter den Marken Peugeot und Jeep zu produzieren.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/uxd
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 04:18 ET (08:18 GMT)
Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter
Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
10:17
|Stellantis verschafft Dongfeng Zugang zu europäischem Markt (Dow Jones)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Anleger greifen bei Stellantis am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:00
|Stellantis strikes deal to build Dongfeng cars in France (Financial Times)
|
19.05.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Dong Feng Automobile Co Ltd (A)
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Abschlägen. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach.