Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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29.09.2026 18:08:00
Stellantis stoppt Produktion in drei französischen Werken, weil Batterien fehlen
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
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12:26
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09:28
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29.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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29.09.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
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29.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt ab (finanzen.ch)
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29.09.26
|Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
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|Bernstein Research
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|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
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|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
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|23.09.26
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|22.09.26
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|07.08.26
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|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
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Stellantis am 29.09.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.