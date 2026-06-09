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Rückrufaktion 09.06.2026 13:03:00

Stellantis: Rückruf von Hybridmodellen belastet Aktie nicht

Stellantis: Rückruf von Hybridmodellen belastet Aktie nicht

Chrysler ruft eine Reihe von Hybrid-Elektrofahrzeugen, da die Gefahr besteht, dass deren Akkus in Brand geraten könnten.

Stellantis
5.70 CHF 1.39%
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Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA teilte mit, dass die Batteriepakete selbst dann in Brand geraten könnten, wenn das Fahrzeug geparkt ist und die Zündung ausgeschaltet ist. Dadurch steigt die Verletzungsgefahr. Der Rückruf umfasst mehr als 17.000 Fahrzeuge, darunter Modelle des Typs Pacifica Plug-In Hybrid Electric, die zwischen 2020 und 2022 hergestellt wurden.

Chrysler ist eine Tochtergesellschaft von Stellantis.

Den Eigentümern der betroffenen Fahrzeuge werde empfohlen, diese nicht aufzuladen und im Freien sowie in sicherem Abstand zu Gebäuden zu parken, bis das Fahrzeug repariert ist, so die NHTSA. Händler würden die Software des Steuergeräts für das Hochvolt-Batteriepaket aktualisieren sowie das Batteriepaket bei Bedarf kostenlos überprüfen und austauschen.

Die Stellantis-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,63 Prozent im Plus bei 6,185 Euro.

Dow Jones Newswires

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