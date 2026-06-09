Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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09.06.2026 13:03:00
Stellantis: Rückruf von Hybridmodellen belastet Aktie nicht
Chrysler ruft eine Reihe von Hybrid-Elektrofahrzeugen, da die Gefahr besteht, dass deren Akkus in Brand geraten könnten.
Chrysler ist eine Tochtergesellschaft von Stellantis.
Den Eigentümern der betroffenen Fahrzeuge werde empfohlen, diese nicht aufzuladen und im Freien sowie in sicherem Abstand zu Gebäuden zu parken, bis das Fahrzeug repariert ist, so die NHTSA. Händler würden die Software des Steuergeräts für das Hochvolt-Batteriepaket aktualisieren sowie das Batteriepaket bei Bedarf kostenlos überprüfen und austauschen.
Die Stellantis-Aktie notiert in Paris zeitweise 0,63 Prozent im Plus bei 6,185 Euro.
Dow Jones Newswires
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