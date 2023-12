Stellantis kündigt Stellenstreichungen in zwei US-Jeep-Werken an- Stellantis-Aktie vorbörslich tiefer

Als Grund nannte der Autohersteller unter anderem die Emissionsvorschriften in Kalifornien, die den Absatz beeinträchtigen würden.

Wie Stellantis mitteilte, sollen die Entlassungen, die die Montagewerke in Detroit und in Toledo, Ohio, betreffen, bereits am 5. Februar stattfinden. Zusammen beschäftigen die Werke über 10.000 Mitarbeiter.

Stellantis hatte Kostensenkungsmassnahmen angekündigt, nachdem der Konzern aufgrund der Streiks in den USA Umsatz in Höhe von 3 Milliarden Euro verloren hatte. Zu Stellantis gehören auch Marken wie Opel, Fiat, Chrysler und Peugeot.

Die Stellantis-Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,18 Prozent auf 22,51 US-Dollar.

BARCELONA (Dow Jones)