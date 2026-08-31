Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.08.2026 15:03:40
Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker
Stellantis holt für die Leitung seiner Marken Fiat, Abarth und Lancia einen Manager von Renault zurück.
Für Belloni ist es eine Rückkehr zu Stellantis. Bei Renault war er seit 2020 zunächst als Chief Marketing Officer und dann als Chief Branding Officer tätig. Davor hatte er 16 Jahre die Marketing-Strategie für italienische und französische Marken von Stellantis geleitet. Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,7 Prozent höher bei 4,7 Euro.
DJG/mgo/rio
DOW JONES
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