Stellantis führt Multi-Antriebs-Plattform für Lastwagen und SUV ein

DOW JONES--Stellantis hat die Einführung seiner STLA-Rahmenplattform für Pickup-Trucks und SUVs in Rahmenbauweise angekündigt. Die neue Plattform unterstützt Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sowie Hybrid- und Wasserstoffantriebe und batterieelektrische sowie reichweitenverlängernde Technologien für Elektrofahrzeuge, wie der Autobauer mitteilte, zu dem Marken wie Opel, Fiat und Peugeot gehören. Sie ist für eine elektrische Reichweite von bis zu 1.100 Kilometern und eine Batteriereichweite von etwa 800 Kilometern ausgelegt.

STLA Frame wird zunächst mit einer Reihe von Antriebssystemen angeboten, darunter ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeugsystem und eine Elektrofahrzeugkonfiguration mit verlängerter Reichweite. Später könnten Verbrennungs-, Hybrid- und Wasserstoffantriebe hinzukommen.

Stellantis investiert bis 2030 mehr als 50 Milliarden Euro in die Elektrifizierung, mit dem Ziel, bis 2030 sämtliche Pkw in Europa und 50 Prozent der Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in den USA als vollelektrische Fahrzeuge zu verkaufen.

