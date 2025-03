Stellantis baut Iveco-Elektrotransporter - Stellantis-Aktie im Minus

Eine entsprechende Vereinbarung schloss der Multimarken-Autokonzern mit dem Nutzfahrzeughersteller, wie beide Seiten mitteilten.

Die Fahrzeuge werden auf den mittelgrossen und grossen elektrischen Transportern von Stellantis Pro One (Citroen, Peugeot, Fiat und Opel) basieren. Produziert werden sollen sie in den Stellantis-Werken in Atessa in Italien, Gliwice in Polen und Hordain in Frankreich, Iveco übernehme den Fahrzeugvertrieb in Europa, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Stellantis-Aktie notiert an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 10,96 Euro.

