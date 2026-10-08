Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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08.10.2026 14:05:00
Stellantis-Aktie unter Druck: Servolenkungs-Problem zwingt Chrysler zum Rückruf
Chrysler ruft bestimmte Fahrzeuge wegen eines drohenden Ausfalls der Servolenkung zurück.
Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann ein Verlust der Lenkunterstützung das Unfallrisiko erhöhen.
Der Rückruf umfasst mehr als 265.000 Fahrzeuge. Darunter befinden sich bestimmte Kastenwagen des Typs Ram Promaster aus den Modelljahren 2022 bis 2026 sowie Elektrofahrzeuge des Typs Ram 3500 der Baujahre 2024 bis 2026.
Die Stellantis-Aktie verliert an der Euronext in Amsterdam zeitweise 3,8 Prozent auf 3,9725 Euro.
DJG/DJN/brb/hab
Dow Jones Newswires
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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