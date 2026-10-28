|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalszahlen
|
28.10.2026 08:08:00
Stellantis-Aktie unter der Lupe: Opel-Mutter rutscht wieder in die roten Zahlen
Der Autokonzern Stellantis hat im dritten Quartal wieder einen Verlust verbucht.
Vor Zinsen und Steuern sowie Sonderposten kam im Quartal nur ein operativer Gewinn von 256 Millionen Euro zustande - wenn auch fast dreimal so viel wie im schwachen Vorjahreszeitraum. Aus dem Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - flossen zudem in den drei Monaten rund 4 Milliarden Euro freie Finanzmittel ab (Free Cashflow).
Stellantis hat vor allem wegen der strategischen Abkehr von seinem früheren Elektrokurs in den Vereinigten Staaten zu leiden. Wegbrechende Kaufanreize sowie geänderte Rahmenbedingungen machten dem Unternehmen wie auch anderen Autobauern mit Wurzeln in den USA einen Strich durch die Rechnung bei Elektroantrieben. Das Umsteuern war teuer, so schrieb auch Stellantis viele Milliarden auf Technik und Modelle ab und muss viel Geld in das Zulieferersystem stecken.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) um ein Prozent auf 37,6 Milliarden Euro. Wie bereits bekannt waren die Verkäufe um ein Prozent auf knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge gesunken.
Das Management um Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognose eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einer bereinigten operativen Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nächstes Jahr soll dann auch wieder ein positiver Zufluss an freien Barmitteln gelingen.
/men/nas/mis
AMSTERDAM (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
27.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|CAC 40 aktuell: So bewegt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI & DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.