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15.05.2026 11:09:00
Stellantis-Aktie tiefer: Milliardeninvestition in E-Auto-Produktion in Wuhan
Stellantis hat eine Vereinbarung mit der chinesischen Dongfeng Group geschlossen.
Zwei neue Peugeot-Elektroautos sollen in dem gemeinsam betriebenen Werk in Wuhan ab 2027 vom Band rollen. Ausserdem sollen zwei elektrische Jeep-Modelle produziert werden.
Stellantis vertieft derzeit seine Partnerschaften mit chinesischen Autobauern. Vergangene Woche hat der Konzern Pläne bekanntgegeben, gemeinsam mit dem chinesischen Autobauer Leapmotor zwei Modelle in Spanien zu produzieren.
Im Pariser Handel am Freitag zeigt sich die Stellantis-Aktie zeitweise 1,81 Prozent schwächer bei 6,578 Euro.
DJG/DJN/mgo/gos
DOW JONES
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