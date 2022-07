Stellantis-Aktie: Stellantis gibt Joint-Venture in China auf

Stattdessen wolle der Konzern, zu dem auch die Marke Opel gehört, in dem weltgrössten Automarkt nur noch importierte Jeep-Fahrzeuge verkaufen. Zur Begründung verwies die Stellantis NV in einer Mitteilung darauf, dass man keine Fortschritte erzielt habe, die Mehrheit an dem Joint Venture mit der chinesischen Guangzhou Automobile Group Co (GAC) zu erlangen.

"Stellantis beabsichtigt, mit der GAC Group bei der geordneten Beendigung des im März 2010 gegründeten Joint Ventures zusammenzuarbeiten, das in den letzten Jahren Verluste erwirtschaftet hat", hiess es. Infolgedessen werde Stellantis eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 297 Millionen Euro in seinem Halbjahresergebnis verbuchen.

Im Januar hatte Stellantis angekündigt, den Anteil an dem JV von 50 auf 75 Prozent erhöhen zu wollen, nachdem eine Gesetzesänderung zusätzliche ausländische Investitionen in lokale Joint Ventures ermöglicht hatte.

Von Cristina Roca

PARIS (Dow Jones)