Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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13.07.2026 09:24:06
Stellantis-Aktie leichter: Absatzkrise vorbei
Der Autokonzern Stellantis hat sich im zweiten Quartal nach dem Einbruch der Verkaufszahlen wieder berappelt.
Der Konzern mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) war auf seinem lukrativsten Markt USA in den vergangenen Jahren in schwere Bedrängnis geraten. Neben hausgemachten Problemen von zu hoher Produktion und Preisverfall prasselten auch die politische Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump bei Elektroautos auf den Anbieter ein, der vor allem wegen hoher Abschreibungen auf eingestellte Plattformen und Modelle vergangenen Jahr einen Rekordverlust von 22,3 Milliarden Euro schrieb.
Der neue Chef Antonio Filosa setzt in den USA nun wieder verstärkt auf Verbrennerantriebe bei den grossen SUVs und Pickups der Marken wie Ram und Jeep. Überhaupt konzentriert er fortan die meisten Investitionen auf die Kernmarken Jeep, Ram, Peugeot und Fiat. Die Europasparte des VW -Rivalen soll insgesamt schrumpfen, die Produktionskapazitäten werden gekürzt.
In Mailand verliert die Stellantis-Aktie zeitweise 0,54 Prozent auf 4,808 Euro.
/men/mis
AMSTERDAM (awp international)
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Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
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