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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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31.08.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Montagvormittag an Boden

Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,73 EUR nach oben.

Stellantis
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Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,68 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'889 Stück gehandelt.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 121,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 7,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,023 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,607 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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