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31.08.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Anleger greifen bei Stellantis am Montagmittag zu

Stellantis Aktie News: Anleger greifen bei Stellantis am Montagmittag zu

Die Aktie von Stellantis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 4,70 EUR.

Stellantis
4.41 CHF 0.55%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,70 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 213'866 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 6,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,023 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,607 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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