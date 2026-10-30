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30.10.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 4,08 EUR abwärts.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 4,08 EUR. Bei 4,05 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 144'983 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 157,45 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 14,02 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,010 EUR aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,467 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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