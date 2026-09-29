Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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29.09.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,09 EUR nach oben.
Um 09:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,09 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,09 EUR.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 157,04 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,79 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,026 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,650 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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