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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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29.06.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis verteidigt am Mittag Tendenz

Stellantis Aktie News: Stellantis verteidigt am Mittag Tendenz

Die Aktie von Stellantis hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,03 EUR.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,03 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 5,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,98 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 4,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90'959 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2026 (4,92 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,049 EUR. Am 30.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte Stellantis einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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