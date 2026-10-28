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28.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochnachmittag im Bullenmodus
Die Aktie von Stellantis zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 13,6 Prozent auf 4,22 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 13,6 Prozent auf 4,22 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 4,27 EUR. Mit einem Wert von 3,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'056'972 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 59,77 Prozent niedriger. Am 23.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 20,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,011 EUR belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,494 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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