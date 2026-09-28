Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 4,15 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,15 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,10 EUR. Bisher wurden heute 12'604 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 153,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.09.2026 auf bis zu 3,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,026 EUR aus. Am 30.07.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 52,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,650 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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