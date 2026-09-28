Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 4,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 4,19 EUR. Bei 4,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 308'421 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,99 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 4,93 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,026 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,650 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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